Актер Малого театра ушел скончался на 92-м году жизни

В Москве умер народный артист России Анатолий Торопов. Один из старейших актеров Малого театра скончался на 92-м году жизни.

"Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича", - говорится на сайте Малого театра. О месте и времени прощания с артистом пока не сообщается.

- Прощаясь с этим замечательным артистом, коллектив Малого театра низко кланяется его памяти и благодарит за радость общения и долгие годы служения искусству.

Анатолий Михайлович Торопов родился 14 июня 1928 года в Пятигорске. В 1952 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С этого же года - актер Малого театра (Москва). В 1982-1983 годах играл в спектаклях Московского драматического театра "Сфера".

Торопов также снимался в кино. Он играл в таких фильмах, как "Северная повесть", "Угрюм-река" и "Хождение по мукам".

В 1965 году Торопов стал заслуженным артистом РСФСР, в 1999 году – народным артистом России.

Видео: актер Анатолий Торопов вспоминает своего коллегу Михаила Жарова (отрывок из фильма "Сны и явь Михаила Жарова")

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