ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала о начале пожара

19:23
  • четверг
  • 25 июля 2019

Дети выбегали из палаток кто в чем

Одна из девочек, которая отдыхала в лагере "Холдоми" под Хабаровском, рассказала подробности трагедии.

В ночь пожара в палатки к детям забежал вожатый и закричал "Пожар". Дети быстро начали собираться и будить остальных ребят.

Палатки горели стремительно, а пожарные приехали спустя 20 минут после вызова. "Сирена тоже сработала, только когда мы уже на стадион пришли. Некоторые были в плавках, дали футболки, пледы, чай, вожатые успокаивали", - рассказала очевидица.

Девочка подтвердила, что в палатках стояли обогреватели. Кто-то из детей положил на его полотенце, которое впоследствии загорелось, пишет РИА Новости.  

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Трагедия унесла жизни четырех детей. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность обогревателя.

Местные власти заявили, что лагерь был частным и существовал без необходимых разрешений, поскольку о его создании чиновники не были уведомлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Директор лагеря задержан.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.