Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала о начале пожара

Дети выбегали из палаток кто в чем

Одна из девочек, которая отдыхала в лагере "Холдоми" под Хабаровском, рассказала подробности трагедии.

В ночь пожара в палатки к детям забежал вожатый и закричал "Пожар". Дети быстро начали собираться и будить остальных ребят.

Палатки горели стремительно, а пожарные приехали спустя 20 минут после вызова. "Сирена тоже сработала, только когда мы уже на стадион пришли. Некоторые были в плавках, дали футболки, пледы, чай, вожатые успокаивали", - рассказала очевидица.

Девочка подтвердила, что в палатках стояли обогреватели. Кто-то из детей положил на его полотенце, которое впоследствии загорелось, пишет РИА Новости.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Трагедия унесла жизни четырех детей. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность обогревателя.

Местные власти заявили, что лагерь был частным и существовал без необходимых разрешений, поскольку о его создании чиновники не были уведомлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Директор лагеря задержан.