ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Чао, мадам бездарность": Бузова покидает сцену

18:41
  • четверг
  • 25 июля 2019

Мать певицы напугала поклонников еще больше

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о своем последнем концерте. Он состоится осенью московском зале Izvestia Hall.

О своем уходе певица написала в Instagram. "14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось — #ПодЗвукиПоцелуев", - оповестила подписчиков артистка.

Поклонники немного не поняли такой ход любимой исполнительницы, ведь сейчас ее карьера в зените своей славы, пишет интернет-портал "Дни.ру". Другие обрадовались тому, что теперь голос Бузовой прекратит мучить их нежный слух.

 "Слава Богу, ты заткнешься!", "Очень рада что это "последний концерт" и вы перестанете уже мучать народ! Боги, откуда в вашей голове появилась эта светлая мысль!?", УРА! Последний концерт!!!", "Наконец-то поняла, что талант не пропьешь, но и не купишь", "Чао, мадам бездарность"- написали подписчики. (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - прим.ред.).

Другие предположили, что Бузова как всегда пытается привлечь к себе внимание любыми доступными способами. "Какой дешевый и избитый pr-ход!", "Снова закинула заманушку для любимых", - выразили мнение недоверчивые пользователи Сети.

UPD: Все сомнения развеяла мама Бузовой Ирина. Она уточнила, что ее дочь завершает программу "Под звуки поцелуев", а не карьеру, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"Все правильно, одну программу отыграла, потом будет играть другую. Со сцены Ольга не уходит. С чего вы решили?", - пояснила мать певицы, добавив, что карьера ее дочери только начинается.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Телеведущая, певица Ольга Бузова
Телеведущая, певица Ольга Бузова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.