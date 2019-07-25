"Чао, мадам бездарность": Бузова покидает сцену

Мать певицы напугала поклонников еще больше

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о своем последнем концерте. Он состоится осенью московском зале Izvestia Hall.

О своем уходе певица написала в Instagram. "14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось — #ПодЗвукиПоцелуев", - оповестила подписчиков артистка.

Поклонники немного не поняли такой ход любимой исполнительницы, ведь сейчас ее карьера в зените своей славы, пишет интернет-портал "Дни.ру". Другие обрадовались тому, что теперь голос Бузовой прекратит мучить их нежный слух.

"Слава Богу, ты заткнешься!", "Очень рада что это "последний концерт" и вы перестанете уже мучать народ! Боги, откуда в вашей голове появилась эта светлая мысль!?", УРА! Последний концерт!!!", "Наконец-то поняла, что талант не пропьешь, но и не купишь", "Чао, мадам бездарность"- написали подписчики. (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - прим.ред.).

Другие предположили, что Бузова как всегда пытается привлечь к себе внимание любыми доступными способами. "Какой дешевый и избитый pr-ход!", "Снова закинула заманушку для любимых", - выразили мнение недоверчивые пользователи Сети.

UPD: Все сомнения развеяла мама Бузовой Ирина. Она уточнила, что ее дочь завершает программу "Под звуки поцелуев", а не карьеру, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"Все правильно, одну программу отыграла, потом будет играть другую. Со сцены Ольга не уходит. С чего вы решили?", - пояснила мать певицы, добавив, что карьера ее дочери только начинается.