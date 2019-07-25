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"Русский лосось" атаковал норвежское побережье

21:49
  • четверг
  • 25 июля 2019

Ученые призвали неистово уничтожать его

Норвежские рыбаки пожаловались на вторжение "русского лосося", которые угрожает существованию местных рыб в водоемах.

Глава ассоциации охотников и рыболовов Сер-Варангера Рольф Колльстрем отметил, что этой проблемой стоит заняться серьезно, поскольку "русский лосось" может вытеснить многие виды местных рыб, пишет агентство URA.RU. Научное сообщество и вовсе призывают истреблять русскую горбушу.

"Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 "русских лососей", - пожаловался местный житель.

Местные СМИ пишут, что причиной наводнения лосося стало массовое производство рыбы возле Кольского полуострова во время СССР в надежде на то, что она станет ресурсом. Но со временем рыбы стало слишком много.

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