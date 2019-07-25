СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера

С них взяли обязательство являться на допросы

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила на свободу российских моряков, они возвращаются домой.

Моряки могут свободно покинуть территорию Украины, так как проходят свидетелями, однако с них взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя, пишет "Страна.ua".

В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области. По данным украинской стороны, именно эту судно блокировало бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Видео задержания российского танкера на Украине​