Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы перевыполнили план

В Совете Федерации подвели итоги работы, передает "ТВ Центр". Сенаторы в четверг завершают весеннюю сессию, о результатах которой рассказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По её словам, приоритетом работы парламентариев стало законодательное обеспечение поручений, данных в рамках реализации послания президента, а также 12 национальных проектов, главная цель которых - повысить качество жизни россиян. Еще одним важным направлением деятельности Совфеда Матвиенко назвала межпарламентские контакты. По мнению спикера, основным достижением стало удовлетворение требований российской стороны в ПАСЕ и возвращение нашей делегации.

"Мы не только выполнили все, что планировали, но, я бы сказала, перевыполнили. Много раз меняли свои планы, добавляли вопросы для рассмотрения, для решения. Эти вопросы диктовались субъектами Федерации, обращениями регионов. Поэтому есть удовлетворение от проделанной работы за это время. Советом Федерации одобрено более 300 законов. Радует, что выросла законотворческая активность членов СФ. Отдельными сенаторами, комитетами, группами сенаторов внесено в Госдуму более 90 законопроектов. Это законы, что называется, на злобу дня. Мы старались очень оперативно реагировать на возникающие вызовы, угрозы", - сказала председатель СФ России Валентина Матвиенко.

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