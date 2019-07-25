Неизвестные напали на Порошенко после допроса

Активисты считают, экс-президент Украины заслуживает тюрьмы

Экс-президент Украины Петр Порошенко едва не получил травмы после допроса в Государственном бюро расследований.

Группа молодых людей напала на политика, когда тот садился в машину. Один из протестующих прыгнул на капот, требуя посадить экс-президента за решетку. На помощь Порошенко пришли охранники, они оттеснили злоумышленников. Вскоре подключилась полиция.

Порошенко в результате инцидента не пострадал и быстро уехал с места происшествия, пишет РИА Новости.

Всего в ГБР открыты 11 уголовных дел против Порошенко и приближенных к нему чиновников. Экс-президента подозревают в госизмене, коррупции, легализации преступных доходов, незаконном приобретении телеканала "Прямой", узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.