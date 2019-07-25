ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неизвестные напали на Порошенко после допроса

17:58
  • четверг
  • 25 июля 2019

Активисты считают, экс-президент Украины заслуживает тюрьмы

Экс-президент Украины Петр Порошенко едва не получил травмы после допроса в Государственном бюро расследований.

Группа молодых людей напала на политика, когда тот садился в машину. Один из протестующих прыгнул на капот, требуя посадить экс-президента за решетку. На помощь Порошенко пришли охранники, они оттеснили злоумышленников. Вскоре подключилась полиция.

Порошенко в результате инцидента не пострадал и быстро уехал с места происшествия, пишет РИА Новости.

Всего в ГБР открыты 11 уголовных дел против Порошенко и приближенных к нему чиновников. Экс-президента подозревают в госизмене, коррупции, легализации преступных доходов, незаконном приобретении телеканала "Прямой", узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.