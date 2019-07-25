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Появилось видео с места стрельбы в белорусского дипломата в Турции

18:13
  • четверг
  • 25 июля 2019

Александр Поганшев пришел в сознание после операции

В Турции совершено покушение на белорусского дипломата. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Александру Поганшеву провели экстренную операцию. Несколько часов назад он пришел в сознание.

Подробности покушения на белорусского дипломата в Турции
В Турции совершено покушение на белорусского дипломата

Накануне вечером на советника посольства напал мужчина, передает "ТВ Центр". Он несколько раз выстрелил в дипломата, когда тот возвращался домой со своими детьми, они не пострадали. Преступник покончил с собой.

В белорусском МИД сообщили, что нападавший был отставным военным, психически неуравновешенным, а причиной стала бытовая ссора.

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