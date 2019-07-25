Появилось видео с места стрельбы в белорусского дипломата в Турции

Александр Поганшев пришел в сознание после операции

В Турции совершено покушение на белорусского дипломата. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Александру Поганшеву провели экстренную операцию. Несколько часов назад он пришел в сознание.

Накануне вечером на советника посольства напал мужчина, передает "ТВ Центр". Он несколько раз выстрелил в дипломата, когда тот возвращался домой со своими детьми, они не пострадали. Преступник покончил с собой.

В белорусском МИД сообщили, что нападавший был отставным военным, психически неуравновешенным, а причиной стала бытовая ссора.