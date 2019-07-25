"Две подружки": Пугачева с дочкой посекретничали вдали от Галкина

Примадонна с Лизой прокатились на теплоходе

Любимцы россиян – Алла Пугачева, Максим Галкин и пятилетние Гарри с Лизой – не перестают радовать новыми видео и фотографиями с отдыха в Юрмале.

Так, Алла Борисовна совершила теплоходную прогулку со своей дочерью Лизой, пишет teleprogramma.pro. На опубликованном в Instagram видео можно заметить, как малышка делится с мамой каким-то секретом, тихонько рассказывая его на ушко.

На фоне ролика звучит трогательная песня о любви к матери. "Тает сердце, глядя на эту милоту", "Девчонки по секрету", "О такой мамочке многие мечтают!", "Две подружки! Это здорово! Хорошо быть воспитанной такой мудрой мамой!", - не нарадуются подписчики. (Орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред).