ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Две подружки": Пугачева с дочкой посекретничали вдали от Галкина

20:23
  • четверг
  • 25 июля 2019

Примадонна с Лизой прокатились на теплоходе

Любимцы россиян – Алла Пугачева, Максим Галкин и пятилетние Гарри с Лизой – не перестают радовать новыми видео и фотографиями с отдыха в Юрмале.

Так, Алла Борисовна совершила теплоходную прогулку со своей дочерью Лизой, пишет teleprogramma.pro. На опубликованном в Instagram видео можно заметить, как малышка делится с мамой каким-то секретом, тихонько рассказывая его на ушко.

На фоне ролика звучит трогательная песня о любви к матери.  "Тает сердце, глядя на эту милоту", "Девчонки по секрету", "О такой мамочке многие мечтают!", "Две подружки! Это здорово! Хорошо быть воспитанной такой мудрой мамой!", - не нарадуются подписчики. (Орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред).

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.