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Женщину зарезали на детской площадке в Подмосковье

18:50
  • четверг
  • 25 июля 2019

Подробности трагедии рассказали в Следственном комитете

В подмосковном Раменском расследуют жестокое убийство женщины. Как сообщили в управлении СК по региону, следователи в настоящий момент ищут очевидцев трагедии.

Как стало известно ТВЦ.RU, погибшую зарезали во дворе жилого дома в городе Раменское 25 июля. Предварительно установлено, что женщина получила ножевое ранение от неизвестного мужчины в ходе ссоры. Удар оказался смертельным для нее.

Подозреваемый, личность которого пока не установлена, скрылся с места преступления. Следователи ищут его, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Подробности также приводит ТАСС. По данным источника агентства, женщину зарезал супруг на детской площадке.

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