Пяти кандидатам в Мосгордуму отказано в регистрации

Мосгоризбирком не удовлетворил жалобы самовыдвиженцев

Мосгоризбирком отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы.

В регистрации отказано Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константинасу Янкаускасу, а также Юлии Серебрянской и Константину Лисице, передает "Интерфакс".

Для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Всего в качестве претендентов выдвигались 426 человек. До окружных избирательных комиссий дошли 290, остальные с выборов снялись.

Накануне в Москве возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий по факту проведения несогласованного митинга около здания Мосгоризбиркома.

Ранее полиция Москвы призвала граждан не участвовать в несанкционированной акции оппозиции в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов. Мероприятие запланировано на 27 июля у здания мэрии на Тверской улице.

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