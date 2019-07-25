Опубликовано видео главной трассы в Сочи после обрушения

ЧП произошло на дороге, связывающей населенные пункты вдоль побережья

В Сети появилось видео с места ЧП в Сочи, где обрушилась основная трасса, связывающая населенные пункты вдоль побережья.

Обрушение произошло в центральном районе Сочи. Как передает РИА Новости, в настоящий момент движение по дороге А-147 (Джугба-Сочи) осуществляется по одной полосе. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Сочи прошел серьезный ливень. Несколько улиц оказались подтоплены. В результате разгула стихии сошел сель.

Дожди обрушились на город в ночь на 25 июля. Удар стихии пришёлся на Лазаревский, частично Центральный и Хостинский районы.

Видео: улицы Сочи утонули из-за ливней

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