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Опубликовано видео главной трассы в Сочи после обрушения

19:27
  • четверг
  • 25 июля 2019

ЧП произошло на дороге, связывающей населенные пункты вдоль побережья

В Сети появилось видео с места ЧП в Сочи, где обрушилась основная трасса, связывающая населенные пункты вдоль побережья.
Огромный смерч в Сочи попал на видео

Обрушение произошло в центральном районе Сочи. Как передает РИА Новости, в настоящий момент движение по дороге А-147 (Джугба-Сочи) осуществляется по одной полосе. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Сочи прошел серьезный ливень. Несколько улиц оказались подтоплены. В результате разгула стихии сошел сель.

Дожди обрушились на город в ночь на 25 июля. Удар стихии пришёлся на Лазаревский, частично Центральный и Хостинский районы.

Видео: улицы Сочи утонули из-за ливней

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