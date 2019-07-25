"Нечеловеческая боль": боксер Дадашев продолжил бой после инсульта

Его соперник не ожидал, что бой закончится смертью

Российский боксер Максим Дадашев перенёс инсульт во время последнего боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Несмотря на сильную боль, россиянин продолжил бой, пока его не остановил тренер. Об этом говорится в сообщении в Instagram Дадашева, которое, скорее всего, опубликовала его супруга.

"Он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался. Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!!!", - говорится в посте.

Матиас, соперник Дадашева по бою, не ожидал, что ситуация обернется подобным образом. Спортсмен выразил соболезнования семье и уважение покойному.

"Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благополучии наших семей, даже не догадываясь, насколько это сложно. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей", - заявил Матиас (цитата по Sports.ru).

Атлетическая комиссия штата Мэриленд также выразила соболезнования родным погибшего спортсмена и намерена провести расследование после смерти Дадашева. Специалисты изучат все обстоятельства, которые привели к трагедии.

Максиму Дадашеву стало плохо во время боя 20 июля. Бадди Макгирт, тренер россиянина, настоял на прекращении поединка на 11 раунде, потому что его воспитанник пропустил много ударов. Дадашева доставили в больницу с отеком мозга. Во время операции ему удалили часть черепа, после чего ввели в медикаментозную кому. Через три дня мужчина умер от остановки сердца.

У спортсмена остались жена и двухлетний сын. Президент Федерации бокса России Умар Кремлев пообещал семье Дадашева пожизненные выплаты.

Максим Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. Он провел 13 боев и ни разу не проиграл.