Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию

Подробности разговора привели в офисе украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

В частности, лидеры затронули прошедшие выборы в Верховную Раду Украины. Трамп поздравил Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа".

"Трамп подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении офиса Зеленского.

Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Более предметно вопросы сотрудничества лидеры условились обсудить во время предстоящего визита Зеленского в США.

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