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Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию

20:11
  • четверг
  • 25 июля 2019

Подробности разговора привели в офисе украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

В частности, лидеры затронули прошедшие выборы в Верховную Раду Украины. Трамп поздравил Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа".

"Трамп    подтвердил   неизменную  поддержку  со  стороны  США суверенитета  и  территориальной целостности Украины, а также готовность американской  стороны  всесторонне  способствовать реализации масштабной программы  реформ  в  нашей стране", - говорится в сообщении офиса Зеленского.

Зеленский в ответ поблагодарил  Трампа "за  лидерство  США" в  сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Более предметно вопросы сотрудничества лидеры условились обсудить во время предстоящего визита Зеленского в США.

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