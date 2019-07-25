Россия перестала поставлять Турции С-400

Первый этап завершен

Россия завершила первый этап поставок ЗРК С-400 в Турцию. Как указали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, остальная часть будет отправлена Анкаре по согласованному графику. Когда именно это произойдет и сколько всего будет этапов, не уточняется.

Тем временем, как сообщили в "Рособоронэкспорте", Москва и Анкара уже начали обсуждение организации производства элементов зенитной ракетной системы С-400 на территории Турции, ведется подготовка специалистов.

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В Минобороны Турции ранее также сообщили об окончании поставок. Для привоза первой партии потребовались 30 рейсов самолетов.

В России сейчас находятся 100 турецких специалистов, их учат методам обращения с зенитно-ракетными комплексами. Возможно, в будущем в нашу страну направят на обучение ещё одну группу военных. Завершить поставки С-400 планируют к апрелю следующего года.

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