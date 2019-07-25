Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения

Мэр оконфузился в прямом эфире

У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".

"Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ", - запутался в буквах Кличко. Видеозапись с провальным выступлением опубликовал в Facebook журналист Алексей Минаков.

"Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви", - заключил он.

Стоит заметить, что это не первый раз, когда Кличко испытывает трудности с произношением. Так, зимой на экономическом форуме в Давосе мэр Киева попытается выговорить слово digitalization ("цифровизация" – прим.ред.), однако он выдал лишь невнятные звуки на букву "Д".

Виталий Кличко сейчас переживает не лучшие времена. Президент Владимир Зеленский попросил правительство уволить бывшего боксера с поста мэра Киева. Кроме того, против Кличко на Украине возбудили два уголовных дела о земельных махинациях.