"Где деньги?" Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами медработников

Президент обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения

Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил заместителю главы правительства Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На встрече с вице-премьером президент отметил, что на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года предусмотрены значительные средства – один триллион 367 миллиардов рублей. Из них 49 миллиардов - на первичное звено здравоохранения. Сейчас уже строятся новые фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, передвижные мобильные медицинские центры. Но решить проблему создания эффективной медицины будет невозможно, если не повышать медикам зарплаты, не обеспечивать их служебным жильем. Глава государства обратил внимание вице-премьера на разрыв между усилиями, которые предпринимаются федеральным центром, и тем, как это реализуется на местах.

"Смотрите, что у нас было в 2005–2007 годах, мы тогда не только занимались реконструкцией и капитальными ремонтами, и оборудованием, но мы и на заработную плату медицинских работников обратили внимание. И тогда доплачивали врачам, специалистам в первичном звене плюс 10 тысяч, среднему медицинскому персоналу, медсестрам - плюс пять тысяч. Где теперь эти зарплаты? Где эти деньги в этой "первичке"? Сейчас в поездках по регионам люди говорят об этом, и на той же самой "Прямой линии" много вопросов было, я их читал, просто не всем удалось прорваться на экран, но вопросы есть, они людей беспокоят. А именно - получают заработную плату на уровне прожиточного минимума", - сказал Путин.

"Есть "дорожная карта", которая разработана по кадрам в рамках Национального проекта "Здравоохранение", и предполагается, что в 2019 году количество врачей, которое должно прийти в лечебные учреждения - это 8,5 тысячи, среднего медицинского персонала – 23 тысячи. Но такая же существует и убыль практически на этом же уровне. Это и наши граждане пенсионного возраста, и коллеги, которые просто уезжают из первичного звена здравоохранения. И основными причинами такого отъезда является низкая заработная плата", - ответила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

"Мы ставили задачу, чтобы врачи 200% получали от среднего по экономике региона, и в некоторых лечебных заведениях так и есть. Но основная-то масса этого не чувствует - вот что беспокоит. Прошу Вас представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу следующего месяца", - заявил президент.