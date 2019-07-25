Собянин рассказал о планах дальнейшего развития проекта "Здоровая Москва"

В рамках программы москвичи могут бесплатно пройти диспансеризацию

Повышение качества медпомощи является одним из главных приоритетов столичного правительства. Это отметил Сергей Собянин во время общения с москвичами в парке "Митино". Там, как и в других 46 зонах отдыха в рамках программы "Здоровая Москва", открыты специальные павильоны. В них горожане могут бесплатно пройти диспансеризацию и получить консультации врачей.

Растяжка на свежем воздухе в компании с чемпионами. Свежо, полезно и вдобавок интересно. Столичные парки в этом сезоне заряжают бодростью и желанием быть в форме.

"Сейчас вот отзанимался с ребятами, ушли все с хорошим настроением. Вот это, мне кажется, важно. Самая главная наша задача - это привлечь людей к занятиям спортом", - рассказал четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов.

- Зарядка вообще потрясающая, очень на позитиве, на хорошем настроении. - Практически каждый день бегаю здесь. На спортивных площадках в парках занимаюсь.

Ближе к отдыхающим на воздухе этим летом стали и поликлиники. Переиначив известную пословицу, они сами пришли к пациентам в парки. В каждом округе города семь дней в неделю врачи в павильонах "Здоровая Москва" бесплатно проводят диспансеризацию.

"Люди, которые гуляют в парке, видя этот павильон, заходят. Задают вопросы, и тут же мы их подхватываем. И человек проходит максимально быстро", - сказала главный врач поликлиники №180 Юлия Сергеева.

В теории все обследование можно пройти за час. Анализ крови по 20 показателям, ЭКГ, УЗИ, кабинеты терапевта и некоторых врачей-специалистов - все под одной крышей. И без записи. Павильоны работают всего лишь с начала июня. А их услугами уже воспользовались 150 тысяч москвичей. Мэр Москвы, побывав сегодня в парке Митино, предположил, что к концу года эта число станет гораздо больше.

"Горожане не очень любят заниматься профилактикой, диспансерным учетом. И это во многом связано с объективными причинами. Потому что сама и запись, и сервис, и отношение в поликлиниках требуют определенной настройки. Ну и само содержание диспансерного наблюдения, расширение возможностей поликлиники - это еще один такой большой проект, который за раз не сделаешь, но надо обязательно делать вот на таком европейском хорошем уровне. Это очень здорово, я надеюсь, что до конца года полмиллиона мы наберем посетителей. Это очень много даже для Москвы", - сказал Сергей Собянин.

Врачи рады, что к ним идут мужчины и молодежь. Ведь именно у них чаще всего нет времени на поликлинику. Только за два месяца доля людей от 18 до 40 лет, прошедших диспансеризацию выросла с 23 до 28%.

- Я думаю, здесь можно разово пройти весь необходимый скрининг за какие-то, наверно, считанные минуты, часы. - Я пришла потренироваться. Но решила, раз сегодня день здорового образа жизни, то лучше сразу все сделать.

Все данные обследований не теряются - их вносят в электронную карту пациента. А тех, у кого нашли какие-то отклонения во время обследования - здесь же записывают на прием к врачам-специалистам в обычную поликлинику.

Екатерина Гоголева, Андрей Былычев, Михаил Федоров, "ТВ Центр".