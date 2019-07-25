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Запуск ракет КНДР встревожил ООН

22:33
  • четверг
  • 25 июля 2019

Тревогу забил генсек организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с последними запусками ракет Северной Кореей. Об этом сообщил официальный представитель генсека. 

Минувшей ночью две ракеты стартовали из района северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря, передает "ТВ Центр". Одна из ракет пролетела порядка 690 километров, другая - 430 километров, обе упали в акватории Японского моря. Протест Пхеньяну выразил официальный Токио, а также официальный Сеул. Американская разведка считает, что эти ракеты были новой разработкой КНДР. Северная Корея не проводила ракетных испытаний с тех пор, как активизировались переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Однако диалог Дональда Трампа и Ким Чен Ына не привёл к каким-либо определённым договорённостям. И сейчас, как полагают эксперты, пуски стали реакцией Пхеньяна на готовящиеся на полуострове очередные масштабные военные учения армий США и Южной Кореи. Они должны пройти в августе.

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