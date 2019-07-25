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Правительство направит 10 млрд на школьные автобусы и машины скорой помощи

22:32
  • четверг
  • 25 июля 2019

Об этом заявил Дмитрий Медведев

Кабинет министров планирует выделить дополнительно около десяти миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".

Участники подвели итоги по разделам, посвященным экономике, здоровью, образованию и культуре, передает "ТВ Центр". Медведев отметил, что направления работы партии во многом совпадают с национальными проектами, поэтому важно, чтобы они дополняли друг друга. Говоря об образовании, Медведев назвал одним из приоритетов - повышение статуса педагогических работников. Медведев поручил однопартийцам проанализировать данные о повышении оплаты труда учителей в регионах. Речь зашла и о системе дошкольного образования.

"В образовании усилия нашей партии сосредоточены на развитии всей системы, но в настоящий момент центральный пункт – это детские дошкольные учреждения, ясли. В этом году планируется создать не менее 92 тысяч мест в ясельных группах. Знаю, что партийная группа мониторинга проанализировала выполнение соответствующего национального проекта в 20 регионах, подготовила предложения по совершенствованию этой работы, включая расширение так называемого банка типовых проектов детских дошкольных учреждений. Это правильно – с учётом климата отдельных территорий, возможности совмещения этих учреждений со школами", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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