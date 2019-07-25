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Австрия объявила в розыск российского "шпиона"

21:20
  • четверг
  • 25 июля 2019

Прокуратура Зальцбурга выдала ордер на арест

Австрийская полиция объявила в розыск россиянина по подозрению в ведении тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской республике".

Речь идет о 65-летнем офицере ГРУ Игоре Егоровиче Зайцеве, сообщают австрийские СМИ. По версии МВД Австрии, он более 20 лет шпионил в пользу России.

Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга. Посольство России в Вене пока никак не комментирует эту ситуацию.

Издание Heute связывает розыск Игоря Зайцева с уголовным делом отставного полковника армии Австрии, который якобы более 20 лет передавал российским спецслужбам секретную информацию. О нем СМИ писали в ноябре 2018 года. Тогда в МВД заявили, что выявили шпиона благодаря информации от "дружественной службы" из третьей страны.

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