Австрия объявила в розыск российского "шпиона"

Прокуратура Зальцбурга выдала ордер на арест

Австрийская полиция объявила в розыск россиянина по подозрению в ведении тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской республике".

Речь идет о 65-летнем офицере ГРУ Игоре Егоровиче Зайцеве, сообщают австрийские СМИ. По версии МВД Австрии, он более 20 лет шпионил в пользу России.

Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга. Посольство России в Вене пока никак не комментирует эту ситуацию.

Издание Heute связывает розыск Игоря Зайцева с уголовным делом отставного полковника армии Австрии, который якобы более 20 лет передавал российским спецслужбам секретную информацию. О нем СМИ писали в ноябре 2018 года. Тогда в МВД заявили, что выявили шпиона благодаря информации от "дружественной службы" из третьей страны.