Появилось видео с места жестокой расправы над женщиной в Подмосковье

Стали известны подробности трагедии

Преступник, зарезавший в четверг женщину в подмосковном Раменском, приходится супругом жертве. Об этом сообщает ряд СМИ. В Сети также появилось видео с места убийства 25-летней девушки.

Как передает РЕН ТВ, женщину, на теле которой нашли около 20 открытых ран, зарезали ножом на детской площадке на глазах у ее четырехлетнего сына. Ребенка госпитализировали в состоянии шока.

Со слов очевидцев, женщина гуляла с сыном на детской площадке возле дома на улице Лесная. Неожиданно рядом припарковалась машина, из нее вышел мужчина и напал на девушку с "огромным тесаком". На теле убитой нашли около 20 открытых ран.

Видео момента убийства девушки опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах мужчина подсаживается к девушке на скамейку и начинает наносить ей удары ножом. Жертва безуспешно пытается вырваться из рук преступника, пока не падает на землю. На заднем плане видно, что дети не сразу замечают происходящее.

Ранее об убийстве женщины сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, ее убил неизвестный в ходе ссоры.

Полиция уже задержала подозреваемого. О личности мужчины не сообщается. Его автомобиль ранее нашли в Ногинске. "Только что злоумышленник был задержан", - сообщила ТАСС представитель подмосковного СК Татьяна Петрова.

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