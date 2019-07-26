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Капитан раскрыл подробности захвата танкера Украиной

08:26
  • пятница
  • 26 июля 2019

Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву

Российские моряки с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву из Молдавии, их доставили туда с территории Украины накануне вечером представители нашего консульства, сообщает "ТВ Центр".

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Инцидент произошел в порту Измаила, куда Nika Spirit зашел на ремонт. Вскоре на судне появились сотрудники Службы безопасности Украины, провели обыски, изъяли записи переговоров и бортовые журналы.

Как утверждает СБУ, ранее танкер назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе. По прилету в Москву некоторые подробности инцидента сообщил капитан судна.

"Мы шли пустые, дегазированные, мы даже не являлись танкером в том понимании. Мы являлись теплоходом, наливным судном. Оформлен был разовый переход. Мы прошли формальности по закрытию границ, встали, отшвартовались в судоремонтном заводе. На утро пришли люди, представились работниками военной прокуратуры какого-то одесского округа и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал Илья Дробязга.

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