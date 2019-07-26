Зачем КНДР запустила ракеты

Пуск ракет КНДР обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему Ким Чен Ын решил напомнить о себе именно сейчас? Нарушил ли Пхеньян запрет на использование баллистических ракет этим запуском? И откажется ли в итоге Северная Корея от своей ядерной программы?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.

"Ким обращал внимание, что в августе планируются учения между Южной Кореей и США, и он официально обращался, чтобы они не проходили, потому что есть некая договоренность, которая была достигнута еще в Сингапуре. И Пхеньян сейчас дает понять, что это Вашингтон нарушил договоренности", - отметил он.

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