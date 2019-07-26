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Под Москвой столкнулись теплоход с пассажирами и сухогруз

15:00
  • пятница
  • 26 июля 2019

На борту пассажирского судна находились 190 человек

Два судна столкнулись на канале имени Москвы в Яхроме. Пострадали сухогруз "Новокуйбышевск" и теплоход "Нижний Новгород". На его борту было 190 человек.

По предварительным данным, никто не пострадал. Корабли же получили незначительные повреждения. На судоходство инцидент не повлиял, сообщает РИА Новости.

Как передает Агентство "Москва", Ространснадзор, Государственный портовый контроль и представители ФГБУ "Канал имени Москвы" проверят обстоятельства столкновения.

Там уточнили, что "Новокуйбышевск" порожнем шел по направлению из Москвы. Столкновение случилось при расхождении судов. У сухогруза частично повреждены леерные ограждения левого борта. А у пассажирского теплохода отмечены царапины на лакокрасочном покрытии. Также утеряны две буквы из названия "Нижний Новгород". Теплоходу разрешено движение. В ближайшее время он продолжит следование по маршруту.

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