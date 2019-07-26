Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский по телефону

Они обсудили энергетическое и экономическое сотрудничество двух стран

В Белом доме раскрыли темы переговоров президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В четверг они провели телефонный разговор.

Американский лидер поздравил своего собеседника с избранием. Также стороны обсуждали укрепление отношений между Вашингтоном и Киевом, в том числе, энергетическое и экономическое сотрудничество.

"Оба лидера также заявили, что с нетерпением ждут возможности встретиться", - приводит "Интерфакс" заявление Белого дома.

Ранее о переговорах рассказали в офисе Зеленского. Там отметили, что он обсудил с президентом США санкции против России. Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность в том, что новая власть сможет улучшить имидж Украины и завершить расследование коррупционных дел, сдерживающих взаимодействие между Украиной и США.

А еще лидеры договорились предметно обсудить взаимодействие во время визита Зеленского в Вашингтон.

В апреле стало известно, что Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах. Он сделал это еще до того, как были объявлены официальные результаты голосования.

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