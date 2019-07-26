"Ну как можно его уволить?" Зеленского попросили пощадить рассмешившего народ Кличко

В Сети оценили новый перл мэра

Мэр Киева Виталий Кличко стал объектом насмешек в соцсетях после того, как не смог произнести в прямом эфире словосочетание “Институт судебных экспертиз”. "Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ", - сказал бывший боксер, после чего признался, что забыл название ведомства.

Очередной перл украинского политика горячо обсуждают в Сети. Недавно глава Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить Виталия Кличко, поэтому сейчас многие интернет-пользователи предполагают, чем такой "красноречивый" человек мог бы заняться после отставки. В частности, ему предложили открыть на YouTube свой канал "Учимся говорить с Виталием Кличко".

- У Кличка опять краш оперативки.

- Виталий Кличко сегодня был в ударе. И нет, речь не о его политической партии. Видео входит в копилку перлов.

- Он не заикается, у него Паркинсон начинается, скоро начнут трястись руки, это болезнь всех боксеров.

- Ну как можно его уволить? Вова, опомнись.

- Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви.

Виталий Кличко часто веселит Сеть своими речевыми ошибками. Например, перед отопительным сезоном в 2017 году он спутал слово "зима", призвав сограждан готовиться к "земле". В этом году он безуспешно пытался выговорить слово digitalization ("цифровизация" - прим.ред.) на экономическом форуме в Давосе.

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Видео: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения