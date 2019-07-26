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Жена Мамаева распродает вещи мужа

08:51
  • пятница
  • 26 июля 2019

Она начала с автомобиля

Супруга футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, который отбывает наказание в колонии, продает автомобиль своего мужа. Фотография дорогого внедорожника Gelendwagen появилась в stories в ее Instagram.

На снимке Mercedes  AMG G63 она написала: "Продается". Владельцем немецкого автомобиля является полузащитник "Краснодара", пишет "Газета.Ru".

Изначально цена такого внедорожника составляет примерно 12 миллионов рублей. Футболист приобрел машину несколько лет назад и произвел рестайлинг. Подержанные модели теоретически можно продать, как за 7,5 миллиона рублей, так и за 4,5 миллиона. Многое зависит от пробега.

Что касается Аланы Мамаевой, то возможно, она продолжит распродавать вещи своего супруга.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их товарищ Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. В тот же день они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". В июне 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима. А Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам лишения свободы. Футболисты отбывают наказание исправительной колонии-4 УФСИН по Белгородской области. Протасовицкого этапировали в одну из пермских колоний.

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