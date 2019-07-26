"Кусай локти, Джоли!" Брэд Питт невероятно преобразился после возвращения к Энистон

Питт нашел в себе силы побороть пагубные привычки

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта, который затянулся на три года, практически завершен. Супруги пришли к согласию по ключевым вопросам, им остался лишь последний шаг – встретиться с юристами и подписать все документы. При этом суд присвоил актеру статус "юридически свободного".

Питт и Джоли спорили об опеке над детьми. Анджелина обвинила Брэда в алкогольной зависимости и утверждала, что их наследникам опасно находиться рядом с эмоционально нестабильным отцом. Актер все выпады жены опровергал.

За 11 лет отношений с Джоли Питт сильно изменился. Считавшийся главным красавчиком Голливуда актер начал позволять себе появляться на публике в неопрятном виде. А после известий о разводе, Брэд и вовсе перестал следить за собой. Папарацци неоднократно ловили его на улицах Лос-Анджелеса, снимки, которые потом появлялись в Сети, наводили на мысль о правдивости заявлений Джоли.

Однако, судя по всему, Питт нашел в себе силы побороть пагубные привычки. После того, как экс-жена позволила Брэду забрать на лето детей, он буквально засиял. А на премьеру фильма "Однажды в Голливуде" в конце июля пришел совершенно другой Брэд Питт: 55-летний актер помолодел, похудел и похорошел.

С лица Питта не сходила улыбка, он охотно общался с поклонниками, делая селфи и раздавая автографы. От актера исходила невероятная энергетика. Это позже в соцсетях отметили фанаты Брэда. Некоторые предположили, что вновь вспыхнувший роман с Дженнифер Энистон положительно повлиял на актера.

"Боже, он просто невероятный", "Джен, ты вернула нашего Брэда", "Это был Питт образца 2000 года", "Брэд такой красавчик!" "Неужели это воссоединение с Энистон так его изменило?" "Кусай локти, Джоли! Без твоих истерик Брэд счастлив", - написали поклонники на фан-странице в Instagram (дословный перевод ТВЦ.Ru).

Напомним, новости о том, что Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон появились после дня рождения актрисы. Бывший муж пришел поздравить Джен. После вечеринки, которая прошла в феврале, актеры побывали на нескольких свиданиях, а Джордж Клуни якобы даже предоставил им свою виллу в Италии для романтического уик-энда.