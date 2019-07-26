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В России резко подорожают сладости

09:09
  • пятница
  • 26 июля 2019

Цены на кондитерские изделия могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

В России могут возрасти цены на кондитерские изделия. Виной всему – повышение НДС на пальмовое масло, которое произойдет через полгода. Об этом рассказала представитель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Марина Петрова.

В среднем, по ее данным, продукция подорожает примерно на 5-7%. "На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги", - приводит "Известия" слова Петровой.

Со своей стороны исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова полагает, что из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла.

В июне этого года "Росконтроль" проверил эскимо ряда известных марок. Выяснилось, что в некоторых случаях лакомство содержит не менее 70% заменителя молочного жира на основе пальмового масла.

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