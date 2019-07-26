"Человек-театр": люди скорбят по актеру Анатолию Торопову

На его счету более сотни ролей
Старейший артист Малого театра Анатолий Торопов скончался в возрасте 91 года. Интернет-пользователи вспомнили верного слугу искусства добрым словом.
Народный артист России, который проработал в Малом театре больше 60 лет, умер в четверг, 25 июля. Причина смерти не называется. Место и дату похорон назовут позднее.
"Прощаясь с этим замечательным артистом, мы низко кланяемся его памяти и благодарим за радость общения и долгие годы служения искусству", - сообщается на сайте театра. Новость о кончине актера опечалила людей, знакомых с его творчеством.
- Ушла из жизни целая эпоха.
- Вечная память!
- Это был человек-театр.
- Земля пухом.
Анатолий Торопов родился в Пятигорске. В 1952 году он окончил институт им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России.
На его счету более сотни ролей в спектаклях, среди которых "Доходное место", "Волки и овцы", "Лес", "Женитьба Бальзаминова" и "Горе от ума". Торопов также сыграл в 13 фильмах, в том числе в картинах "Угрюм-река", "Хождение по мукам" и "Северная повесть".
За годы работы артист удостоился многих наград - Ордена "Знак Почета", Ордена Дружбы и так далее.
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