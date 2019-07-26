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Молодой российский хоккеист скончался после жестокой драки у бара

09:16
  • пятница
  • 26 июля 2019

В больницу его доставили с кровоизлиянием в мозг и переломом костей черепа

Трагедией закончилась попытка 27-летнего хоккеиста Никиты Воропаева выяснить отношения с 21-летним молодым человеком у бара в Тамбове. Конфликт произошел 13 июля из-за девушки, за которую спортсмен решил заступиться.

Однако во время драки молодой человек нанес несколько серьезных ударов по голове хоккеиста. Тот упал и потерял сознание. Затем он очнулся и ушел домой.

Однако дома он вновь почувствовал недомогание. Родственники вызвали ему скорую помощь. Игрока доставили в больницу 15 июля, где он впал в кому. У потерпевшего обнаружили кровоизлияние в мозг и многочисленные переломы костей черепа.

Воропаеву требовалась сложная операция. Как передает сайт "Про Тамбов", к 25 июля в соцсетях уже собрали необходимую сумму на ее проведение. Однако утром в этот же день стало известно о смерти пострадавшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 16 июля был задержан один из участников разборки.

Никита Воропаев родился и проживал в Тамбове. Он являлся нападающим ХК "Авангард" Ночной хоккейной лиги Тамбовской области.

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