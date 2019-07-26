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Первая любовь раскрыла семейные тайны Марьянова

09:46
  • пятница
  • 26 июля 2019

Любовь Ольги и Дмитрия разрушил быт

Ольга Аносова, первая гражданская жена Дмитрия Марьянова, рассказала о совместной жизни с покойным актером.  
Стали известны жуткие подробности последних часов жизни Марьянова

Аносова и Марьянов познакомились больше 20 лет назад. Актер ухаживал за моделью и продюсером аккуратно, не стараясь форсировать события. Они ходили в театры, на концерты, много гуляли по Москве. "Все происходило постепенно. Потом я поняла, что ухаживал-то он мягко, а когда мы стали жить вместе, оказался по натуре настоящим фейерверком", - рассказала Ольга Аносова "Московскому комсомольцу"

Новость о беременности гражданской жены окрылила Марьянова. Он готовился к рождению сына и советовался с друзьями по вопросам, связанным с воспитанием ребенка. После рождения Даниила карьера актера пошла в гору. Он много работал и обеспечивал семью всем необходимым. "Ему была важна семья, но на первом месте было дело, а любовь в помощь, ведь любовь - это вдохновение", - сказала Аносова.

По ее словам, Марьянов не считал себя гениальным актером и не пользовался своим звездным положением. "Не кичился деньгами и не тратил на себя много. Даже когда он стал хорошо зарабатывать. Дима из тех, кто ходил в одних джинсах, рубашке, в одной бандане и кроссовках, пока не развалятся. <…> Дима не предавал свои старые любимые вещи, он говорил: "Мне ничего не надо, мне отлично". 

Ольга Аносова не замечала, чтобы у отца ее ребенка были проблемы с алкоголем. Он серьезно относился к своему здоровью, занимался спортом, не ел мяса. "Мы с Даней никогда не видели Диму в сильном опьянении, всегда алкоголь был в рамках приличия - пара бокалов вина на праздники - и все", - вспоминает женщина. 

Она призналась, что их любовь с Марьяновым разрушил быт. "У нас любовь перестала ощущаться из-за усталости, постоянного недосыпа, ребёнок плачет, бытовые проблемы, общаемся в основном по заботам, на остальное времени было гораздо меньше: "Сходи, пожалуйста", "принеси, будь добр", "утром с Даней ты, а ночью я"… Кажется, что это не та любовь, которую ты себе представлял", - рассказала Аносова. 

Сын Аносовой и Марьянова перешел на пятый курс института, он планирует стать режиссером. "У него особое чувство юмора, он, как Дима - человек с чистотой, тонкостью и глубиной", - отметила Ольга.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Смерть наступила от разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Это произошло в реабилитационном центре "Феникс", куда актера поместили из-за алкоголизма. На руководителя центра завели дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, Марьянова можно было спасти, если бы его вовремя госпитализировали. 

Дмитрий Марьянов снялся в десятках фильмов, среди которых "День радио", "Президент и его внучка", "Русский регтайм", "Дорогая Елена Сергеевна". С 2003 по 2017 он входил в "Квартет И". 

Добавим, что второй гражданской женой Марьянова стала фигуристка Ирина Лобачева. А в 2015 году актер женился на психологе Ксении Бик.  

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