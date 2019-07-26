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"Всё серьезно": моряки об общении с сотрудниками СБУ на танкере

09:59
  • пятница
  • 26 июля 2019

Экипаж задержанного украинскими силовиками российского танкера вернулся в Москву

Старший механик танкера Nika Spirit Сергей Карпов, который был задержан украинскими властями, рассказал подробности задержания судна. По его словам, когда силовики поднялись на борт, они вели себя достаточно корректно и силу не применяли.

"Когда зашли на судно — откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? Стандартные вопросы", — приводит слова Карпова РИА Новости.

Он рассказал, что поначалу визит украинцев был похож на розыгрыш. "Потом посмотрели — всё серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было", — сказал он.

По словам Карпова, за все 40 лет работы в море подобный инцидент случился с ним впервые, пишут "Известия".

Ранее детали задержания судна раскрыл его капитан.

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