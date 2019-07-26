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Опубликовано видео задержания убийцы женщины в Подмосковье

10:05
  • пятница
  • 26 июля 2019

Мужчина ранее был судим

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском задержан. Об этом сообщает ТВЦ.RU со ссылкой на ГУ МВД России.

Убийство произошло 25 июля. Чтобы задержать преступника был введен план "Перехват". Полицейские быстро установили место нахождения предполагаемого злоумышленника. Они обнаружили в Ногинске арендованную автомашину, на которой он скрылся с места происшествия.

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС увидели мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Его одежда при этом была вывернута наизнанку. Он был задержан.

Им оказался ранее судимый житель Раменского 1981 года рождения. При личном досмотре у него обнаружили охотничий нож со "следами вещества бурого цвета".

А еще во время осмотра квартиры злоумышленника были изъяты следы вещества бурого цвета похожего на кровь, а также два метательных ножа. Подозреваемый доставлен в следственные органы.

Накануне, 25 июля, стало известно о жестоком убийстве в Раменском. На детской площадке обнаружили женщину с 20 открытыми ранами на теле. Ее зарезали на детской площадке на глазах у четырехлетнего сына. Ребенка госпитализировали в состоянии шока.

Очевидцы сообщили, что женщина гуляла с сыном на детской площадке у дома на улице Лесная. Вдруг неподалеку припарковалась машина. Из нее вышел мужчина и напал на девушку с "огромным тесаком". Затем он вернулся в машину и уехал. Позднее стало известно, что убийца был супругом погибшей.

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Видео с места жестокой расправы над женщиной в Подмосковье

 

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