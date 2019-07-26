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Кузьмин рассказал о проведенной с Пугачевой ночи

10:23
  • пятница
  • 26 июля 2019

Их застукали в постели после вечеринки

Музыкант Владимир Кузьмин вспомнил, как его роман с Аллой Пугачевой вдохновил композитора Игоря Николаева на создание песни "Две звезды". 

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Во второй половине 80-х годов Пугачева и Кузьмин объединились в творческий дуэт. Они записывали вместе песни и гастролировали по стране. В 1986 году они впервые исполнили композицию "Две звезды". 

По слухам, Игорь Николаев придумал этот хит, когда после одной из вечеринок зашел в комнату, где спали Пугачева и Кузьмин. Тогда их связывали не только рабочие отношения. Николаев увидел спящих музыкантов и воскликнул: "О, две звезды!" Сразу после этого он взялся за перо. 

"Я помню, после той ночи с Аллой поехал на студию. Сижу себе тихонько играю. Вдруг врываются Пугачева и Николаев с коньяком и салатом. Они уговорили записать меня соло. Потом мы стали петь эту песню дуэтом. Получилось неплохо. Даже скажу больше - отличная песня получилась", - рассказал Кузьмин в эфире "Русского радио".  

Напомним, 64-летний Кузьмин был женат трижды. У него семеро детей, некоторые из которых родились вне брака. Артист признался, что материально поддерживает всех своих отпрысков: "А кто их будет поддерживать, если не я. Приходится помогать".  

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