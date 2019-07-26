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Выяснились подробности смерти молодого боксера после боя

10:43
  • пятница
  • 26 июля 2019

Спортсмену было 23 года

Страшные события происходят в мире бокса. Не успели утихнуть разговоры о смерти россиянина Максима Дадашева, как всех потрясла новость о еще одном печальном событии. В возрасте 23 лет скончался аргентинец Уго Сантильян. Это произошло после боя с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу.

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Поединок, проходивший в Сан-Николасе завершился вничью. По окончании боя аргентинский спортсмен упал в обморок прямо на ринге. Ему тут же надели кислородную маску и оказали первую медицинскую помощь. После этого боксер был доставлен в больницу.

Как пишет "Газета.Ru", у Сантильяна обнаружили почечную недостаточность. Он впал в кому и не выходил из нее. Тут сказалась и опухоль мозга, от которой он не смог оправиться. "Состояние ухудшалось, и это сказалось на функционировании остальных органов", — отметил врач одной из клиник Буэнос-Айреса.

В итоге аргентинец перенес операцию из-за обнаруженного в мозгу сгустка крови. Однако спортсмену это не помогло. 25 июля после двух остановок сердца его не стало.

Сантильян провел в профессиональном ринге 27 боев. Он одержал 19 побед, восемь из них – нокаутом. Кроме того, он потерпел шесть поражений, а еще два завершились ничьей.

Трагедия произошла спустя несколько дней после смерти российского боксера Максима Дадашева. Ему стало плохо во время боя 20 июля. Тренер россиянина Бадди Макгирт настоял на прекращении поединка на 11 раунде. Он видел, что его воспитанник пропустил много ударов.

В итоге Дадашева доставили в больницу с отеком мозга. Во время операции ему удалили часть черепа, после чего ввели в медикаментозную кому. Но через три дня мужчина умер от остановки сердца. У него остались жена и двухлетний сын. Президент Федерации бокса России Умар Кремлев пообещал семье Дадашева пожизненные выплаты.

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