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Палестина приостановила все соглашения с Израилем

11:47
  • пятница
  • 26 июля 2019

О том, что Тель-Авив, уничтожая постройки, нарушает международное право, предупреждал российский МИД

Палестина пошла на беспрецедентный шаг - президент Махмуд Аббас заявил о приостановке всех соглашений с Израилем. Решение, последствия которого пока трудно предугадать, стало ответом на снос палестинских домов на востоке Иерусалима.

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Под ковшом тяжёлого бульдозера вместе со стенами жилых домов на востоке Иерусалима рушатся и до того хрупкие отношения между Израилем и Палестиной. Накануне в Рамалле палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что израильские оккупанты перешли законную черту, и одним росчерком пера отказался от всех принятых ранее с ними соглашений, передает "ТВ Центр".

"Разрушение палестинских домов в Иерусалиме может быть классифицировано только как этническая чистка и преступление против человечности, которое нельзя терпеть. Этническая чистка закончилась во всем мире, включая Южную Африку, за исключением Израиля, который продолжает ее при американском спонсорстве", - заявил Аббас.

О разрыве отношений палестинцы заявляли и ранее. Однако до конкретных шагов дело пока не доходило. Теперь Аббас говорит о создании комиссии, которая воплотит в жизнь задуманные руководством страны планы и прекращении сотрудничества. Израиль в свою очередь решение сровнять жилые дома с землёй объясняет лишь соображениями безопасности. Якобы нельзя ставить дома рядом с разделительными сооружениями, опоясывающими Западный берег реки Иордан. Все жильцы были выселены силами военных.

В российском МИД эти действия тоже посчитали преступными. Впрочем, и европейцы высказали нежелание поддерживать Иерусалим. Так Франция, Бельгия, Великобритания, Испания и Германия осудили снос, заявив, что это нарушение всех резолюций ООН.

Махмуд Аббас намерен продолжить бойкотировать и все контакты с США. По меньшей мере до тех пор, пока американское посольство расположено в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме. Не приемлема для них и стратегия так называемой "сделки века" - американского проекта, призванного урегулировать ближневосточный конфликт. По сообщению арабских СМИ, план Трампа сводится лишь к отказу палестинцев от территорий, захваченных Израилем.

Постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя ещё три дня назад призывал израильтян остудить пыл, и отказаться от идеи разрушать дома в палестинском селении. По его словам, давно назрела необходимость направить миссию Совета Безопасности ООН в регион палестино-израильского конфликта. Это должно было помочь посадить стороны за стол переговоров. Однако призыв тогда, по всей вероятности, услышан не был.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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