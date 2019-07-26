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СМИ: решение о задержании российского танкера принял Зеленский

11:47
  • пятница
  • 26 июля 2019

Инцидент произошел накануне

В Москву прибыли моряки задержанного на Украине российского танкера "Ника спирит". Добирались самолетом из Молдавии, куда их привезли представители нашего консульства. Прилетев в "Домодедово", экипаж рассказал подробности того, что произошло в порту Измаил Одесской области.

Рейс из Кишинева приземлился в столичном аэропорту поздно ночью. В Москву прилетели десять членов команды танкера "Ника спирит", задержанного накануне в порту Измаил на Украине. Во время короткой пересадки на самолет до Краснодара (все моряки - жители этого региона), они рассказали, как провели тревожные часы, пока на судне работали сотрудники СБУ, передает "ТВ Центр".

В экипаже танкера большинство - опытные моряки. Но, по их словам, подобное с ними случилось впервые. Судовладелец нанял команду для выполнения разового перехода на судоремонтный завод. По пути маршрут изменился и "Ника спирит" вместо турецкой Тузлы отправился в украинский Измаил.

Сотрудники СБУ задержали российское судно и экипаж потому, что им показалось - это тот самый танкер который блокировал прохождение украинских военных кораблей во время организованного Киевом инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Только назывался тогда танкер не "Ника спирит", а "Нейма". Задержание российских моряков продлилось несколько часов. Им задавали вопросы и снимали на камеру. Россияне говорят: обращались с ними подчеркнуто вежливо и по-русски. А затем на автобусе в сопровождении сотрудника консульства отправили в Молдавию. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается российский МИД. В Москве считают: только освобождением моряков инцидент исчерпан быть не может. Судно под российским флагом должно быть немедленно возвращено вместе с принесением извинений.

Впрочем, ответа на вопрос, для чего была нужна очередная провокация и кто ее организовал, не находят пока и на Украине. По одним данным, решение о задержании танкера принял лично президент Зеленский еще 24 июля. По другим, к задержанию российского танкера может быть причастен Петр Порошенко, который использовал свои старые связи в силовых структурах, чтобы как раз помещать новому главе Украины решать насущные политические вопросы, в числе которых нормализация отношений с Россией и урегулирование в Донбассе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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