На Украине объявили окончательные результаты выборов в Раду

Теперь ЦИК должен до 5 августа официально обнародовать итоги

Украинский ЦИК наконец обработал 100 процентов протоколов после досрочных выборов в Верховную Раду. Принципиальных изменений не произошло, передает "ТВ Центр".

"Слуга народа" Владимира Зеленского одерживает безоговорочное лидерство - у нее свыше 43 процентов поддержки. Таким образом партия приводит в Раду более 250 депутатов и получает большинство в парламенте.

На втором месте с 13 процентами "Оппозиционная платформа "За жизнь". А замыкает тройку "Батькивщина", которую поддержали чуть более 8 процентов избирателей. С небольшим отрывом в Раду попадает партия бывшего президента "Европейская солидарность", а также "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.