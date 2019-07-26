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На Украине объявили окончательные результаты выборов в Раду

11:51
  • пятница
  • 26 июля 2019

Теперь ЦИК должен до 5 августа официально обнародовать итоги

Украинский ЦИК наконец обработал 100 процентов протоколов после досрочных выборов в Верховную Раду. Принципиальных изменений не произошло, передает "ТВ Центр".

"Слуга народа" Владимира Зеленского одерживает безоговорочное лидерство - у нее свыше 43 процентов поддержки. Таким образом партия приводит в Раду более 250 депутатов и получает большинство в парламенте.

На втором месте с 13 процентами "Оппозиционная платформа "За жизнь". А замыкает тройку "Батькивщина", которую поддержали чуть более 8 процентов избирателей. С небольшим отрывом в Раду попадает партия бывшего президента  "Европейская солидарность", а также "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

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