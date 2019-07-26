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Собянин отметил влияние торговли на развитие Москвы

12:52
  • пятница
  • 26 июля 2019

Мэр поздравил сотрудников гипермаркета с наступающим Днем работника торговли

В Москве сконцентрировано 15 процентов всего торгового оборота страны. Данная сфера оказывает большое влияние на развитие столицы. Об этом в пятницу заявил Сергей Собянин на открытии мелкооптового гипермаркета, входящего в состав крупной сети в Солнцево, передает "ТВ Центр".

Строительство этой торговой точки было начато еще в марте прошлого года - он стал 12-м по счету магазином международной сети в столице. Инвестиции составили больше полутора миллиона евро. Здание построено с использованием самых современных технологий, особое внимание было уделено соблюдению "зеленых стандартов" - торговый центр выполнен из экологически чистых материалов. Ассортимент включает порядка 23 тысяч наименований.

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