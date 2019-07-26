Астрономы открыли "кашляющий" двойник Солнца

Звезда готовится умереть

Группа астрономов обнаружила в созвездии Малой Медведицы престарелую звезду-двойник нашего Солнца, которая собирается умереть. Правда, произойдет это в ближайшем по меркам Вселенной будущем - через несколько сотен тысяч лет, передает "ТВ Центр".

Сейчас звезда переживает последний пик активности, как говорят ученые, она "кашляет", сбрасывая внешние оболочки. Затем должно произойти превращение в белого карлика и гибель всего живого в ее системе.

Специалисты уверены, что наблюдения за этим процессом помогут проверить теории о смерти звезд. И понять перспективы существования нашего светила. Пока же астрономы считают, что запасов водорода Солнца хватит примерно на 5 миллиардов лет. Но это всего лишь теория.