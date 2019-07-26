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Отравил сотрудник дворца: выяснились детали убийства любимца Елизаветы II

11:02
  • пятница
  • 26 июля 2019

Королева в ярости

Стали известны подробности злой шутки, из-за которой скончался 14-летний пес британской королевы Елизаветы II. Один из слуг напоил животное алкоголем. 

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Как пишет Express, корги по кличке Феникс погиб от алкогольного отравления в 1999 году. Один из слуг королевы добавил ему в еду виски и джин. Таким образом он хотел отомстить животному, которое иногда покусывало его за ноги. 

Журналист Филипп Дампир, хорошо осведомленный о жизни королевской семьи, рассказал, что Елизавету II взбесил поступок злого работника, который, по сути, стал убийцей. 

Известно, что британская королева любит животных, особенно лошадей и собак. За годы правления у нее было больше 30 собак. Сейчас в ее дворце остались две собаки. 

Королевский биограф Пенни Юнор сообщила, что Елизавета II старается по возможности присутствовать на кормлении животных. Это для нее своего рода ритуал. Еду собакам приносят на серебряном подносе, миски ставят на пластиковую доску, чтобы не запачкать ковры. 

Королевские собаки едят свежее мясо с овощами, рисом, а также с гомеопатическими и травяными средствами. В еду добавляют специальный соус, рецепт которого, по слухам, принадлежит самой Елизавете. 

Ранее стало известно, что 93-летняя королева запретила членам своей семьи приводить в Букингемский дворец собак. "Она совершенно не хочет, чтобы кто-то испортил ее ковры. К тому же корги чувствует себя хозяевами во дворце и плохо относятся к посторонним", - сообщил осведомленный источник. 

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