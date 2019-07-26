Зачем в пицце ананас? США нашли новый повод обвинить Россию во вмешательстве

МВБ рассказало гражданам о методах работы иностранных агентов

Министерство внутренней безопасности США решило объяснить гражданам, как именно Россия занимается тем, что Вашингтон ей давно приписывает. Речь идет о вмешательстве Москвы в выборы.

Для этого они привели в пример интернет-дискуссии о пицце и необходимости класть туда ананас. Агентство по кибербезопасности в МВБ опубликовало в Twitter подробное объяснение, как агенты могут использовать разногласия даже по такому поводу для сеяния раздора в обществе.

Они рассказали и о том, как именно иностранные агенты работают. Сначала они находят важный и спорный вопрос. Затем они стремятся разделить участников спора. Для этого создаются аккаунты в соцсетях. При этом провокаторы зачастую используют одни и те же страницы, но под разными именами.

Как отмечают эксперты, в американском сегменте интернета для деятельности этих агентов есть все условия. Дело в том, что граждане США любят участвовать в здоровых дебатах на любое количество тем, передает НСН. В итоге иностранцам остается просто "загрязнять эти дебаты недостоверной информацией".

Если говорить о примере с пиццей, то в этом случае пытающиеся вмешаться в американские выборы, которые как-то связаны с пиццей, могут распространять сообщения "Против ананаса – против Америки!" или "Миллениалы испортили пиццу!".

А если аргументы этих агентов попадают в основной новостной поток, то это дает им возможность повлиять на большую аудиторию.

При этом в конце своего обращения специалисты МВБ пошутили, что у них нет доказательств, что Россия или какая-либо другая страна "проводят информационные кампании против начинок для пиццы".

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