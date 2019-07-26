Растрепанные Галкин и Пугачева показали нежность в постели

Интимное фото знаменитой пары

Телеведущего Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву застали во время отдыха на просторном садовом ложе в Юрмале.

Галкин и Пугачева с детьми продолжают отдыхать на Рижском взморье. 26 июля они насладились погожим днем, лежа в обнимку друг с другом на садовом ложе, похожем на кровать.

Супруги разместились на мягких подушках. Телеведущий прикрылся полотенцем - то ли замерз, то ли в очередной раз отмочил какую-нибудь шутку. Волосы Пугачевой растрепались, как будто она только что пробудилась ото сна.

Это нежное фото, которое Галкин выложил в Instagram, понравилось композитору Игорю Крутому и десяткам тысяч подписчиков телезвезды.

- Алла, молодец! Взяла от жизни все, что можно! И наслаждается, и ценит каждую минуту.

- Классные.

- Спасибо вам за то, что с ней в старости… вы - реальная поддержка.

- Идиллия.

- Какие же Вы хорошенькие!

- Вы просто красавчики, сладкая парочка.

Семья Примадонны находится в Юрмале около месяца. Они много гуляют, посещают разные мероприятия и встречаются со знаменитыми друзьями.

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