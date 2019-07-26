Как не отравиться при поедании грибов

Многие дары леса имеют ядовитых двойников

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации потребителям по сбору грибов. Подробно рассказано, как ими не отравиться и вообще, как правильно собирать.

Отмечается, что гриб нужно выкручивать, а потом срезать основание. Это поможет не повредить грибницу и сократить возможность попадания инфекции в срез.

Грибники должны помнить, что многие съедобные грибы имеют ядовитых двойников. И перед сбором необходимо внимательно осмотреть трофей. Так, отличаются размеры плодового тела, окраска разных частей, а также наличие специфических структур "типа пленочки под шляпкой, от которой с возрастом может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки", говорится на сайте Роскачества.

По некоторым критериям можно отличить лесные шампиньоны от бледной поганки. В этом случае у съедобных грибов пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, а у их ядовитых аналогов они всегда белые.

При этом нужно помнить, что не всегда грибы можно легко идентифицировать. В частности, гриб галерина окаймленная похожа на летний опенок. Но она смертельно ядовита. У нее можно увидеть поясок на ножке под шляпкой. При этом он есть и у опят. В связи с этим рекомендуется воздержаться от сбора летних опят, отметил миколог, ведущий специалист Биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

При этом отравиться можно и съедобными грибами, напомнили в Роскачестве. Чтобы этого не случилось, эксперты не рекомендуют собирать грибы со старым плодовым телом. Таким образом, лучше не срывать грибы, если на них наблюдается дряблость текстуры, наличие большого количества червяков, появление налета плесени.

Также не стоит собирать грибы в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. Дары леса известны тем, что впитывают питательные вещества всей поверхностью. Таким образом, они могут поглотить и тяжелые металлы, радионуклиды, а также остатки сельскохозяйственных пестицидов. В связи с этим не нужно собирать грибы по обочинам автомобильных дорог, а также вблизи экологически неблагоприятных предприятий.

Ранее стало известно, что грибы могут положительно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Также они полезны для сахарных диабетиков и страдающих онкологическими заболеваниями.

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