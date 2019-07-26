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64-летнего Крутого приняли за ровесника сына

12:13
  • пятница
  • 26 июля 2019

Они появились вместе на людях

Композитор и пианист Игорь Крутой встретился со своим 38-летним сыном Николаем на Международном дне бокса на Красной площади. 

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26 июля народный артист России выложил в Instagram фото, на котором он позирует с первенцем на фоне мавзолея Ленина. Этот снимок был сделан 22 июля, когда на Красной площади проходили праздничные мероприятия по случаю дня бокса. Во время концерта Крутой представил свою новинку - "Гимн бокса". 

Подписчики композитора посчитали, что сын 64-летнего Крутого очень на него похож, однако выглядит старше отца. По мнению фолловеров, у них похожие глаза и носы. 

- Копия отца.

- У Вашего сына тоже красивые глаза! 

- Кто чей сын.

- Вы моложе выглядите, чем сын. 

- Отец красивей во сто раз. 

- Выглядите как ровесники. 

Отметим, что Николай - сын Крутого от первого брака. Вторая жена подарила музыканту двоих дочерей. Игорь Крутой нечасто видится с первенцем, поэтому многие поклонники даже не знали, что у него есть сын. 

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