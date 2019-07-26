Задержан экс-глава правительства Астрахани

Та же участь постигла местного министра финансов

Экс-глава правительства Астраханской области Руслан Султанов задержан в рамках уголовного дела. Также задержали главу регионального Минфина Виталия Шведова.

При этом официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко не стала раскрывать, по какому именно делу произошли задержания.

Кроме того, в министерстве финансов проходят обыски, передает ТАСС. Однако представитель ведомства сообщил, что оно работает в обычном режиме.

Между тем, как передает сайт "Недвижимость.RU", причина задержаний - хищения и мошенничество в особо крупных размерах.

Султанов стал вице-губернатором и председателем правительства Астраханской области в апреле 2017 года. Но 10 июня этого года он написал заявление об отставке.

Что касается Шведова, то с 2006 года он занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, а с 2010-го был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.

Сайт "Астраханские новости" напоминает, что задержание чиновников произошло после возбуждения десятков уголовных дел в отношении других местных государственных служащих и бизнесменов. Это произошло после визита в Астрахань замгенпрокурора Андрея Кикотя.

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