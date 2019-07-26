Стало известно, как Меган Маркл удалось втереться в доверие королевской семьи

Актерский талант ей пригодился

Герцогиня Сассекская Меган Маркл копирует покойную принцессу Диану, чтобы втереться в доверие членов королевской семьи.

Такое предположение не первый год выдвигают британские журналисты, которые пристально наблюдают за поведением бывшей американской актрисы. По их мнению, супруга принца Гарри помогает нуждающимся, спасает африканских львов и поддерживает молодые таланты неспроста. Таким образом она якобы копирует принцессу Диану, которая тоже была широко известна своей активной общественной деятельностью, и пытается вписаться в высшие аристократические круги Великобритании.

Издание Express обратило внимание на то, что Меган Маркл, несмотря на многочисленные заботы по дому и уходу за маленьким сыном, не довольствуется ролью домохозяйки. Она участвует в официальных мероприятиях и появляется на публике без особой на то причины - то на теннисном турнире, то на пикнике, то на кинопремьере. В скором времени герцогиня намерена посетить форум молодежи One Young World, поддерживающий молодых лидеров со всего мира. Не исключено, что Маркл стремится стать принцессой Дианой XXI века.

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. Мать принца Гарри занималась благотворительной и миротворческой деятельностью. Она считалась одной из самых популярных женщин XX века. На родине ее называли "Королевой людских сердец", поскольку большинство британцев в ней души не чаяло.