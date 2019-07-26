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Стало известно, как Меган Маркл удалось втереться в доверие королевской семьи

12:59
  • пятница
  • 26 июля 2019

Актерский талант ей пригодился

Герцогиня Сассекская Меган Маркл копирует покойную принцессу Диану, чтобы втереться в доверие членов королевской семьи. 

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Такое предположение не первый год выдвигают британские журналисты, которые пристально наблюдают за поведением бывшей американской актрисы. По их мнению, супруга принца Гарри помогает нуждающимся, спасает африканских львов и поддерживает молодые таланты неспроста. Таким образом она якобы копирует принцессу Диану, которая тоже была широко известна своей активной общественной деятельностью, и пытается вписаться в высшие аристократические круги Великобритании.

Издание Express обратило внимание на то, что Меган Маркл, несмотря на многочисленные заботы по дому и уходу за маленьким сыном, не довольствуется ролью домохозяйки. Она участвует в официальных мероприятиях и появляется на публике без особой на то причины - то на теннисном турнире, то на пикнике, то на кинопремьере. В скором времени герцогиня намерена посетить форум молодежи One Young World, поддерживающий молодых лидеров со всего мира. Не исключено, что Маркл стремится стать принцессой Дианой XXI века. 

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. Мать принца Гарри занималась благотворительной и миротворческой деятельностью. Она считалась одной из самых популярных женщин XX века. На родине ее называли "Королевой людских сердец", поскольку большинство британцев в ней души не чаяло. 

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