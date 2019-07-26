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За предательство и унижение: напавший на Порошенко неонацист объяснился

12:58
  • пятница
  • 26 июля 2019

Разъяренного борца АТО назвали трусом

Бывший гражданин России Никита Макеев рассказал о том, почему попытался атаковать автомобиль экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, политик предал его и других добровольцев, поехавших воевать в Донбасс на стороне Украины.

Экс-россиянин отметил, что Порошенко так и не предоставил ему и другим добровольцам украинское гражданство, хотя точно обещал это сделать. Кроме того, бывший президент поставлял на фронт бронежилеты, не защищавшие от пуль.

Между тем политолог Юрий Кот считает, что Макеев просто трус, который хотел, чтобы им "восхищались девочки в соцсетях". По его словам, такие люди будут опасны и для нынешнего президента Владимира Зеленского, пишет KP.RU.

Попытка нападения на Порошенко произошла 25 июля после того, как он вышел из Государственного бюро расследований. Одним из нападавших оказался Никита Макеев - националист-доброволец, который приехал из России в 2014 году воевать "за свободу Украины". При этом паспорт гражданина Украины он получил только из рук Владимира Зеленского после того, как тот занял кресло главы государства.

Он попытался запрыгнуть на капот лимузина Порошенко с бронежилетом. Вместе с ним к бывшему президенту прибежали еще три человека. Но охрана политика не дала им подобраться к нему. В итоге Порошенко в результате инцидента не пострадал и быстро уехал с места происшествия.

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